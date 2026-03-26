Das älteste Gebäude von Großschirma? Schäferei vor dem Einsturz gerettet

Seit Jahren ist sie einsturzgefährdet, die 200 Jahre alte Schäferei in Großschirma. Nun hat die Stadt durchgegriffen, auch um einen wichtigen Verbindungsweg wieder nutzbar zu machen.

Als „baugeschichtlich von Bedeutung“ wird das Wohnstallhaus bezeichnet, das auf einer kleinen Anhöhe nahe der alten Schmiede über Großschirma thront. Doch das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, welches allgemein als die alte Schäferei bekannt ist, könnte noch viel mehr sein. „Es ist gut möglich, dass es sich dabei um das älteste...