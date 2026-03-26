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Rolf Weigand (l.) und Gunther Zschommler an der Schäferei in Großschirma.
Rolf Weigand (l.) und Gunther Zschommler an der Schäferei in Großschirma. Foto: Wieland Josch
Eine Inschrift „1808“ zeugt vom Alter der Anlagen rund um die Schäferei in Großschirma.
Eine Inschrift „1808“ zeugt vom Alter der Anlagen rund um die Schäferei in Großschirma. Foto: Wieland Josch
Über mehrere Jahre war der Weg an der alten Schäferei in Großschirma gesperrt.
Über mehrere Jahre war der Weg an der alten Schäferei in Großschirma gesperrt. Foto: Wieland Josch
Rolf Weigand (l.) und Gunther Zschommler an der Schäferei in Großschirma.
Rolf Weigand (l.) und Gunther Zschommler an der Schäferei in Großschirma. Foto: Wieland Josch
Eine Inschrift „1808“ zeugt vom Alter der Anlagen rund um die Schäferei in Großschirma.
Eine Inschrift „1808“ zeugt vom Alter der Anlagen rund um die Schäferei in Großschirma. Foto: Wieland Josch
Über mehrere Jahre war der Weg an der alten Schäferei in Großschirma gesperrt.
Über mehrere Jahre war der Weg an der alten Schäferei in Großschirma gesperrt. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Das älteste Gebäude von Großschirma? Schäferei vor dem Einsturz gerettet
Redakteur
Von Wieland Josch
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Seit Jahren ist sie einsturzgefährdet, die 200 Jahre alte Schäferei in Großschirma. Nun hat die Stadt durchgegriffen, auch um einen wichtigen Verbindungsweg wieder nutzbar zu machen.

Als „baugeschichtlich von Bedeutung“ wird das Wohnstallhaus bezeichnet, das auf einer kleinen Anhöhe nahe der alten Schmiede über Großschirma thront. Doch das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, welches allgemein als die alte Schäferei bekannt ist, könnte noch viel mehr sein. „Es ist gut möglich, dass es sich dabei um das älteste...
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