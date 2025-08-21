Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das Ding ist Schrott!“ – Wie ein Gebrauchtwagen vor dem Amtsgericht Freiberg zum Zankapfel wurde

Das Amtsgerichtsgebäude an der Heinrich-Heine-Straße in Freiberg.
Freiberg
„Das Ding ist Schrott!“ – Wie ein Gebrauchtwagen vor dem Amtsgericht Freiberg zum Zankapfel wurde
Von Wieland Josch
Bei der Gerichtsverhandlung ging es darum, wie viel der angeklagte Autohändler wusste und wie viel er verheimlichte. Und dann gab es noch das Rätsel um eine Kfz-Hauptuntersuchung.

Die Sorge schwingt wohl immer ein wenig mit, wenn man sich einen Gebrauchtwagen kauft: Ist mit dem Auto alles in Ordnung? Ein Extremfall, bei dem es überhaupt nicht korrekt lief, wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Freiberg verhandelt.
