„Das Ding ist Schrott!“ – Wie ein Gebrauchtwagen vor dem Amtsgericht Freiberg zum Zankapfel wurde

Freiberg
Bei der Gerichtsverhandlung ging es darum, wie viel der angeklagte Autohändler wusste und wie viel er verheimlichte. Und dann gab es noch das Rätsel um eine Kfz-Hauptuntersuchung.
Die Sorge schwingt wohl immer ein wenig mit, wenn man sich einen Gebrauchtwagen kauft: Ist mit dem Auto alles in Ordnung? Ein Extremfall, bei dem es überhaupt nicht korrekt lief, wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Freiberg verhandelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.