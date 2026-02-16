Das Ende einer Beziehung in Freiberg: Warum brannte der Plüschteddy?

Vor dem Amtsgericht Freiberg muss sich ein 46-Jähriger verantworten. Ihm wird versuchte Brandstiftung zur Last gelegt. Etliche Fragen sind noch offen.

Diesen Weihnachtsabend werden die Bewohner eines Wohnblocks an der Maxim-Gorki-Straße in Freiberg wohl nur schwer vergessen. In der Nacht zum 25. Dezember 2023 war an ihrer Hauseingangstür gezündelt worden. Laut Polizeibericht waren durch die Hitzeentwicklung Schäden an Hausfassade, Eingangstür, Briefkasten- und Klingelanlage entstanden....