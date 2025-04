Das gab es in Freiberg wohl noch nie: Sinfoniekonzert mit acht Posaunen

Zum Sinfoniekonzert in der Freiberger Nikolaikirche erwarteten das Publikum besondere Klangerlebnisse. Und Überraschungen.

„Volle Kraft voraus“ – Der Name des 6. Sinfoniekonzertes am Donnerstagabend in der fast ausverkauften Nikolaikirche war Programm. Die Mittelsächsische Philharmonie nahm ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die auch an brasilianische Strände führte.