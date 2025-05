Das Geheimnis der Holztafel: Was eine Restaurierung in der Andreas-Möller-Bibliothek zu Freiberg ans Licht brachte

Eine unscheinbare Holztafel in der Bibliothek des Geschwister-Scholl-Gymnasiums erwies sich bei ihrer Restaurierung als ungeahnter Schatz. Was bislang herausgefunden wurde und was noch fehlt.

Fast schon zärtlich nimmt Volker Bannies, Kustos der Andreas-Möller-Bibliothek im Geschwister-Scholl-Gymnasium zu Freiberg, eines der sechs alten Bücher in die Hand, die vor ihm auf einem langen Tisch ausgelegt sind. Es handelt sich um das Werk „Compendium theologicae veritatis“ von Hugo de Argentina, eine Papierhandschrift aus dem 15.... Fast schon zärtlich nimmt Volker Bannies, Kustos der Andreas-Möller-Bibliothek im Geschwister-Scholl-Gymnasium zu Freiberg, eines der sechs alten Bücher in die Hand, die vor ihm auf einem langen Tisch ausgelegt sind. Es handelt sich um das Werk „Compendium theologicae veritatis“ von Hugo de Argentina, eine Papierhandschrift aus dem 15....