Das glaubt man erst, wenn man es sieht: Hohe Preisunterschiede bei Benzin und Diesel in Sachsen und Tschechien

Freiberg
Mit dem neuen Jahr schossen die Preise an den Zapfsäulen nach oben. Im Nachbarland Tschechien sind sie niedrig. Lohnt sich aktuell eine Fahrt über die Grenze im erzgebirgischen Mittelsachsen?
Benzin oder Diesel in Deutschland zu tanken, ist schon lange kein günstiges Vergnügen mehr. Mit dem Start des neuen Jahres sind die Preise an den Zapfsäulen wieder einmal sprungartig gestiegen. Auch in Sachsen und der Freiberger Region. Beim Super-E5-Kraftstoff kratzten sie kurz nach Silvester an der 1,90-Euro-Marke. In der zweiten Januarwoche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.