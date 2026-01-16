MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Das glaubt man erst, wenn man es sieht: Hohe Preisunterschiede bei Benzin und Diesel in Sachsen und Tschechien

Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, an der Tankstelle im tschechischen Mnisek.
Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, an der Tankstelle im tschechischen Mnisek. Bild: Wieland Josch
Preise an den Zapfsäulen: Lohnt sich eine Tankfahrt über die Grenze?
Preise an den Zapfsäulen: Lohnt sich eine Tankfahrt über die Grenze? Bild: Wieland Josch
Die Preise am Tankautomaten in Brand-Erbisdorf differieren im Wochenvergleich stark.
Die Preise am Tankautomaten in Brand-Erbisdorf differieren im Wochenvergleich stark. Bild: Wieland Josch
An der Armex-Tankstelle in Litvinov gab es nach einer Woche keinerlei Veränderungen bei den Benzinpreisen.
An der Armex-Tankstelle in Litvinov gab es nach einer Woche keinerlei Veränderungen bei den Benzinpreisen. Bild: Wieland Josch
Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, an der Tankstelle im tschechischen Mnisek.
Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, an der Tankstelle im tschechischen Mnisek. Bild: Wieland Josch
Preise an den Zapfsäulen: Lohnt sich eine Tankfahrt über die Grenze?
Preise an den Zapfsäulen: Lohnt sich eine Tankfahrt über die Grenze? Bild: Wieland Josch
Die Preise am Tankautomaten in Brand-Erbisdorf differieren im Wochenvergleich stark.
Die Preise am Tankautomaten in Brand-Erbisdorf differieren im Wochenvergleich stark. Bild: Wieland Josch
An der Armex-Tankstelle in Litvinov gab es nach einer Woche keinerlei Veränderungen bei den Benzinpreisen.
An der Armex-Tankstelle in Litvinov gab es nach einer Woche keinerlei Veränderungen bei den Benzinpreisen. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Das glaubt man erst, wenn man es sieht: Hohe Preisunterschiede bei Benzin und Diesel in Sachsen und Tschechien
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem neuen Jahr schossen die Preise an den Zapfsäulen nach oben. Im Nachbarland Tschechien sind sie niedrig. Lohnt sich aktuell eine Fahrt über die Grenze im erzgebirgischen Mittelsachsen?

Benzin oder Diesel in Deutschland zu tanken, ist schon lange kein günstiges Vergnügen mehr. Mit dem Start des neuen Jahres sind die Preise an den Zapfsäulen wieder einmal sprungartig gestiegen. Auch in Sachsen und der Freiberger Region. Beim Super-E5-Kraftstoff kratzten sie kurz nach Silvester an der 1,90-Euro-Marke. In der zweiten Januarwoche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
4 min.
Tanken in Tschechien: Wie Autofahrer im Erzgebirge richtig sparen können
Eva Maria Mayerhoefer tankt immer in Tschechien. So auch am Donnerstag in Vejprty (Weipert). Autofahrer sparen aktuell zum Teil erheblich.
Mit dem erneuten Anstieg der CO2-Steuer ist auch der Sprit in Deutschland zum Jahreswechsel teurer geworden. Lohnt es sich wieder, jenseits der Grenze zu tanken? Eins vorweg: Der Preisunterschied ist zum Teil erheblich. Doch nicht überall und zu jeder Uhrzeit.
unseren Redakteuren
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel