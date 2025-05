Das Haus Nassau bietet Kindern ein Zuhause - jetzt fehlt nur noch ein Sportplatz

In Nassau leben acht Kinder und Jugendliche in einer ehemaligen Pension. Was ihr Zuhause so besonders macht - und wie es dem Leiter der Wohngruppe gelingt, die Kinder und das Dorf zusammenzubringen.

In einem Haus, in dem acht Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren leben, hängt immer Wäsche auf der Leine. In der warmen Mittagssonne wird sie heute schnell trocknen. Dem Jungen, der unten auf der Dorfstraße gerade aus dem Schultaxi gesprungen und den Weg hinauf ins Haus Nassau gesprintet ist, klebt eine Strähne auf der erhitzten... In einem Haus, in dem acht Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren leben, hängt immer Wäsche auf der Leine. In der warmen Mittagssonne wird sie heute schnell trocknen. Dem Jungen, der unten auf der Dorfstraße gerade aus dem Schultaxi gesprungen und den Weg hinauf ins Haus Nassau gesprintet ist, klebt eine Strähne auf der erhitzten...