Das ist der Gewinner des Freiberger Gründerpreises 2025

Freiberg
In Freiberg ist zum zehnten Mal ein Preis für eine neue Geschäftsidee in der Innenstadt verliehen worden. Der Jubiläumsjahrgang war ein Besonderer.
Die Entscheidung war sehr knapp. Beim Freiberger Gründerpreis 2025 konnten sich am Dienstagabend im Neubau des Stadt- und Bergbaumuseums erstmals die Finalisten vor Publikum präsentieren. Anlass für die Neuerung war die zehnte Auflage des Wettbewerbes, der Handel und Gewerbe in der Freiberger Innenstadt ankurbeln soll.
