Das kleine Dorf Wegefarth bei Freiberg könnte zum Energie-Riesen werden

In dem Ortsteil der Gemeinde Oberschöna gibt es zwei Projekte für Mega-Batteriespeicheranlagen. Was macht den Ort in der Nähe von Freiberg so interessant für Investoren und was haben die Bürger davon?

Der Oberschönaer Ortsteil Wegefarth ist auf dem besten Wege zum Stromriesen. In dem Ort mit reichlich 500 Einwohnern gibt es ein zweites Mega-Batteriespeicher-Projekt. Die Münchner Firma Harmony Energy plant, nahe der Hainichener Straße auf rund sechs Hektar Fläche einen 300-Megawatt-Batteriespeicher zu errichten. Das hat Philipp Briglmeir vom...