Das kostbare Geläut der Petrikirche Freiberg: Die über 500 Jahre alten Hilliger-Glocken müssen aus dem Kirchturm

Mehr als 530 Jahre erfreute ihr Klang zwischen Himmel und Erde die Freiberger. Doch seit Herbst 2024 muss die große Hilliger-Glocke im Turm der Petrikirche schweigen. Noch ist unklar, wann sie gemeinsam mit der kleineren Glocke daneben – sie wurde 1570 ebenso in der Freiberger Hilliger-Werkstatt gegossen – wieder erklingen wird. Zwar hoffen... Mehr als 530 Jahre erfreute ihr Klang zwischen Himmel und Erde die Freiberger. Doch seit Herbst 2024 muss die große Hilliger-Glocke im Turm der Petrikirche schweigen. Noch ist unklar, wann sie gemeinsam mit der kleineren Glocke daneben – sie wurde 1570 ebenso in der Freiberger Hilliger-Werkstatt gegossen – wieder erklingen wird. Zwar hoffen...