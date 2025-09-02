Das Lächeln von Giovana - Wie eine Brasilianerin am Kreiskrankenhaus Freiberg heimisch wurde

Ein Jahr lang büffelte die Frau aus Brasilien für die Prüfung. Ihr Ziel: Die Arbeit als Pflegefachkraft am KKH Freiberg. Darüber hinaus fand sie hier aber auch eine neue Heimat.

Ihr vollständiger Name ist Giovana Mailinch Goncalves P. Souza, aber alle im Kreiskrankenhaus Freiberg nennen sie einfach Giovana. Weshalb das in diesem Text der Einfachheit halber auch so geschieht. „In Brasilien gehören die Namen unserer Eltern immer mit dazu", erklärt Giovana. Denn geboren wurde sie in Botucatu, einer Stadt im...