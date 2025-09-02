Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Giovana (l.) kam aus Brasilien nach Freiberg, um hier am Kreiskrankenhaus als Pflegefachkraft zu arbeiten.
Giovana (l.) kam aus Brasilien nach Freiberg, um hier am Kreiskrankenhaus als Pflegefachkraft zu arbeiten. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Das Lächeln von Giovana - Wie eine Brasilianerin am Kreiskrankenhaus Freiberg heimisch wurde
Redakteur
Von Wieland Josch
Ein Jahr lang büffelte die Frau aus Brasilien für die Prüfung. Ihr Ziel: Die Arbeit als Pflegefachkraft am KKH Freiberg. Darüber hinaus fand sie hier aber auch eine neue Heimat.

Ihr vollständiger Name ist Giovana Mailinch Goncalves P. Souza, aber alle im Kreiskrankenhaus Freiberg nennen sie einfach Giovana. Weshalb das in diesem Text der Einfachheit halber auch so geschieht. „In Brasilien gehören die Namen unserer Eltern immer mit dazu“, erklärt Giovana. Denn geboren wurde sie in Botucatu, einer Stadt im...
