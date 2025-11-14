Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Syrerin Kawther Amro lebt in Freiberg. Das Bild rechts zeigt ein zerstörtes Wohnhaus in Homs/Syrien.
Die Syrerin Kawther Amro lebt in Freiberg. Das Bild rechts zeigt ein zerstörtes Wohnhaus in Homs/Syrien. Bild: Cornelia Schönberg/Kawther Amro
Seit nunmehr zehn Jahren leben Kawther Amro und Hasan Osman aus Syrien in Freiberg. Die Tochter studiert mittlerweile, der Sohn macht bald seinen Schulabschluss.
Seit nunmehr zehn Jahren leben Kawther Amro und Hasan Osman aus Syrien in Freiberg. Die Tochter studiert mittlerweile, der Sohn macht bald seinen Schulabschluss. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Vor ihrer Flucht aus Syrien haben Kawther Amro und ihre Familie in Tartous gelebt, Die Stadt liegt im Westen des Landes an der Mittelmeerküste. Zypern ist nicht weit.
Vor ihrer Flucht aus Syrien haben Kawther Amro und ihre Familie in Tartous gelebt, Die Stadt liegt im Westen des Landes an der Mittelmeerküste. Zypern ist nicht weit. Bild: Kawther Amro
Tartous liegt am Mittelmeer. Im Vergleich zu Städten wie Damaskus, Idlib, Homs und Aleppo ist Tartous im Bürgerkrieg nicht so arg verwüstet worden.
Tartous liegt am Mittelmeer. Im Vergleich zu Städten wie Damaskus, Idlib, Homs und Aleppo ist Tartous im Bürgerkrieg nicht so arg verwüstet worden. Bild: Kawther Amro
Die Stadt Homs in Syrien ist bei Kämpfen arg getroffen und verwüstet worden. Schulen, Wohnhäuser, Betriebe und vor allem Infrastruktur müssen neu aufgebaut werden.
Die Stadt Homs in Syrien ist bei Kämpfen arg getroffen und verwüstet worden. Schulen, Wohnhäuser, Betriebe und vor allem Infrastruktur müssen neu aufgebaut werden. Bild: Kawther Amro
Die Verwüstung und Zerstörung in der Stadt Homs in Syrien ist nicht zu übersehen.
Die Verwüstung und Zerstörung in der Stadt Homs in Syrien ist nicht zu übersehen. Bild: Kawther Amro
Freiberg
„Das Land ist noch nicht bereit“: Syrerin aus Freiberg über Merz‘ Asyl-Äußerungen
Von Cornelia Schönberg, Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Bundesregierung über Abschiebungen nach Syrien diskutiert, hat Kawther Amro eine klare Meinung. Die Syrerin lebt in Freiberg und war nun erstmals seit 13 Jahren in ihrem Heimatland. Was würde sie dem Kanzler sagen?

Es hat sie getroffen. Sehr sogar. Sie fühlt sich in einen Topf geworfen mit Menschen, die nichts mit ihr zu tun haben. Kawther Amro (46) stammt aus Syrien, ist vor 13 Jahren während des Bürgerkrieges in ihrem Heimatland mit Mann und Kindern geflohen. Seit zehn Jahren lebt sie in Freiberg, spricht fließend Deutsch und geht arbeiten. Kürzlich...
