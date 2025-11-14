„Das Land ist noch nicht bereit“: Syrerin aus Freiberg über Merz‘ Asyl-Äußerungen

Während die Bundesregierung über Abschiebungen nach Syrien diskutiert, hat Kawther Amro eine klare Meinung. Die Syrerin lebt in Freiberg und war nun erstmals seit 13 Jahren in ihrem Heimatland. Was würde sie dem Kanzler sagen?

Es hat sie getroffen. Sehr sogar. Sie fühlt sich in einen Topf geworfen mit Menschen, die nichts mit ihr zu tun haben. Kawther Amro (46) stammt aus Syrien, ist vor 13 Jahren während des Bürgerkrieges in ihrem Heimatland mit Mann und Kindern geflohen. Seit zehn Jahren lebt sie in Freiberg, spricht fließend Deutsch und geht arbeiten. Kürzlich...