Das rät die Chefin des Kleingärtnerverbands Freiberg zum Schutz vor Einbrechern

Die Polizei hat einen 24-Jährigen gestellt, der 19 Gartenlauben aufgebrochen haben soll. Der Wohnungslose sei nicht der einzige Täter, sagt Bianka Gothe.

Die Meldung, dass die Polizei eine Serie von Einbrüchen in Gartenlauben aufgeklärt und einen Tatverdächtigen ermittelt hat, hat Bianka Gothe vom Regionalverband der Gartenfreunde Freiberg mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Ermittlungserfolg sei wichtig, so die Vereinschefin: „Aber das ist leider nicht der einzige Täter und gerade in...