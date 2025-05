Demo für ein AfD-Verbot in Freiberg: Das ist am 8. Mai geplant

80 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes rufen mehrere Initiativen zu einer Demonstration auf. Sie beziehen sich auch auf aktuelle Ereignisse.

Freiberg.

Die AfD soll verboten werden - dafür setzt sich die Gruppe „Studis gegen rechts“ Freiberg ein. In einem Demo-Aufruf heißt es mit Bezug auf den Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime: „Wir beobachten, leider auch 80 Jahre später noch, die stetige Machtergreifung der AfD... Wir lassen uns nicht noch einmal unsere Zukunft und unsere Freiheit von Nazis wegnehmen.“ Das Bündnis „Freiberg für alle“ schließt sich an und fordert mit Hinweis auf die Einstufung der Partei als gesichert rechtsextrem: „Keine Zusammenarbeit, keine Verharmlosung, keine Relativierung, keine Ausreden und klare Haltung mit Unterstützung des Verbotsverfahrens.“ Beginn ist am Donnerstag, 8. Mai, 18 Uhr, am Obermarkt. Von dort soll ein Demo-Zug starten. (eva)