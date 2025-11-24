Der Advent als Marathon: Pfarrerin Brandt in Lichtenberg in Aktion

Rahel Brandt aus dem Erzgebirge freut sich auf den Advent, auch wenn sie weiß, dass viele Aufgaben anstehen. Eine Pfarrerin zwischen Anspannung, Engagement und dem besonderen Licht.

Für viele Menschen ist der Advent eine Zeit der Besinnlichkeit, des Weihnachtsmarktbesuchs, der Familientreffen und Freude. Für Pfarrerin Rahel Brandt hingegen beginnt in diesen Wochen eine besondere Zeit ihrer kirchlichen Arbeit.