MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Der Atemluftvorrat reicht nur 20 Minuten“: So fordernd war der Einsatz unter Atemschutz beim Großbrand in Kleinschirma

Atemschutzgeräteträger im Einsatz beim Großbrand in Kleinschirma vergangene Woche.
Atemschutzgeräteträger im Einsatz beim Großbrand in Kleinschirma vergangene Woche. Bild: Marcel Schlenkrich
Dichte Rauchwolken bestimmten den Einsatz an der brennenden Autowerkstatt in Kleinschirma.
Dichte Rauchwolken bestimmten den Einsatz an der brennenden Autowerkstatt in Kleinschirma. Bild: Marcel Schlenkrich
Ein Feuerwehrmann prüft bei einem Kameraden, ob das Atemschutzgerät richtig angelegt ist.
Ein Feuerwehrmann prüft bei einem Kameraden, ob das Atemschutzgerät richtig angelegt ist. Bild: Marcel Schlenkrich
Atemschutzgeräteträger im Einsatz beim Großbrand in Kleinschirma vergangene Woche.
Atemschutzgeräteträger im Einsatz beim Großbrand in Kleinschirma vergangene Woche. Bild: Marcel Schlenkrich
Dichte Rauchwolken bestimmten den Einsatz an der brennenden Autowerkstatt in Kleinschirma.
Dichte Rauchwolken bestimmten den Einsatz an der brennenden Autowerkstatt in Kleinschirma. Bild: Marcel Schlenkrich
Ein Feuerwehrmann prüft bei einem Kameraden, ob das Atemschutzgerät richtig angelegt ist.
Ein Feuerwehrmann prüft bei einem Kameraden, ob das Atemschutzgerät richtig angelegt ist. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
„Der Atemluftvorrat reicht nur 20 Minuten“: So fordernd war der Einsatz unter Atemschutz beim Großbrand in Kleinschirma
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg, Kleinschirma. Die dichten Rauchschwaden in Kleinschirma machten den Einsatzkräften das Leben schwer. Atemschutzgeräte wurden zur Lebensversicherung im Kampf gegen die Flammen. Fünf Fragen an Nico Grandissa, dem Experten für Brandschutz der Stadt Freiberg.

Die Kälte, die Flammen, vor allem aber die starke Rauchentwicklung hat die Einsatzkräfte beim Großbrand in Kleinschirma gefordert. Etliche Einsatzkräfte trugen Atemschutzgeräte. Doch wie ist die Arbeit unter Atemschutz überhaupt?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
03.02.2026
4 min.
Großbrand in Autowerkstatt Kleinschirma: Die Zusammenfassung des Geschehens
Am Montagabend ist es in Kleinschirma zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz.
In Kleinschirma bei Freiberg ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr kämpften teils unter Atemschutz gegen Rauch, Flammen und Glutnester.
Johanna Klix, Marcel Schlenkrich, Grit Baldauf, Thomas Kaufmann, Cornelia Schönberg
09:35 Uhr
2 min.
Wohnhaus im Libanon eingestürzt - 14 Tote
Viele Gebäude im Libanon sind einsturzgefährdet.
Viele Häuser im Libanon müssten dringend saniert werden. Doch auch wegen der schweren Wirtschaftskrise werden die Arbeiten verschleppt - und das Risiko einstürzender Gebäude steigt.
07.02.2026
3 min.
„Diesen Blick hat man selbst von der Drehleiter nicht“: Die Rolle der Drohne beim Großbrand in Kleinschirma
Die abgebrannte Autowerkstatt in Kleinschirma, aufgenommen von der Drohnenstaffel Oederan.
Beim Großeinsatz in Kleinschirma bot die Drohne einen unschätzbaren Überblick über den Brand, bei dem dichter Rauch und lodernde Flammen den Blick vom Boden aus versperrten. So lief deren Einsatz.
Cornelia Schönberg
09:34 Uhr
3 min.
Klare Worte von DFB-Keeper Baumann im Hoffenheim-Machtkampf
Nationaltorwart Oliver Baumann (l) hielt in München trotz fünf Gegentoren sehr gut. Nach dem Spiel äußerte sich der Kapitän zu den Querelen im Verein.
Kommt es heute zum Showdown bei der TSG Hoffenheim? Im Fokus der internen Querelen steht Sport-Geschäftsführer Schicker. Nach dem 1:5 in München gibt es deutliche Botschaften.
Mehr Artikel