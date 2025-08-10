Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tina und Patrick Löwe haben ihre Tochter Tamina am Sonnabend zur Schulanfangsfeier für die neuen Erstklässler der Grundschule Oberschöna begleitet.
Tina und Patrick Löwe haben ihre Tochter Tamina am Sonnabend zur Schulanfangsfeier für die neuen Erstklässler der Grundschule Oberschöna begleitet.
Freiberg
Der besondere Schulanfang: Grundschule Oberschöna wächst
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Trotz sinkender Schülerzahlen werden die Klassen in Oberschöna größer. Ein scheinbares Paradoxon, das auf den zweiten Blick Sinn ergibt.

Für rund 2400 Mädchen und Jungen in Mittelsachsen beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt: Sie gehen zum ersten Mal zur Schule. Das wurde am Sonnabend vielerorts im Landkreis gefeiert. Die Erstklässler der Grundschule Oberschöna empfingen ihre Zuckertüten im „Erbgericht“ in Langhennersdorf.
