Der besondere Schulanfang: Grundschule Oberschöna wächst

Freiberg
Trotz sinkender Schülerzahlen werden die Klassen in Oberschöna größer. Ein scheinbares Paradoxon, das auf den zweiten Blick Sinn ergibt.
Für rund 2400 Mädchen und Jungen in Mittelsachsen beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt: Sie gehen zum ersten Mal zur Schule. Das wurde am Sonnabend vielerorts im Landkreis gefeiert. Die Erstklässler der Grundschule Oberschöna empfingen ihre Zuckertüten im „Erbgericht“ in Langhennersdorf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.