Der Feuerteufel vom Wasserberg in Freiberg: Was bislang bekannt ist

In dem Wohngebiet im Süden der Silberstadt waren wiederholt Altpapier- und Wertstofftonnen angezündet worden. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Wer ist dieser Mann?

Er ist 37 Jahre alt, wohnt in Freiberg auf dem Wasserberg und befindet sich vorerst weiter auf freiem Fuß - so beschreibt die Polizei den Mann, der in der Silberstadt in den vergangenen Monaten immer wieder Altpapier- und Wertstofftonnen in Brand gesteckt haben soll. In der Wohnung des Verdächtigen seien Beweismittel sichergestellt worden, sagt...