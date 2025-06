Der Freiberger Dom vor seiner Sanierung

Dompfarrer Dr. Gunnar Wiegand informiert am Mittwoch in der Annenkapelle über die geplanten Arbeiten. Interessenten sind willkommen.

Die letzte umfangreichere Innensanierung erlebte der Freiberger Dom in den 1960er-Jahren. Schon seit geraumer Zeit haben Restauratoren einen Blick auf das Mauerwerk, in dem Risse aufgetreten sind. Zu Jahresbeginn wurden deshalb mehrere Sensoren angebracht, um notwendige Daten zu liefern. Dompfarrer Dr. Gunnar Wiegand informiert am Mittwoch, 4....