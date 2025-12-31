Der Jahreswechsel im Freiberger Tierheim und ein großer Wunsch

Freiberg
Homeoffice und Tieranschaffung: Eine Kombination, die Probleme bergen kann. Als Chefin des Freiberger Tierheims kennt Claudia Schubert viele Herausforderungen.
Der Jahreswechsel bietet die Gelegenheit, gute Vorsätze zu fassen. Claudia Schubert vom Freiberger Tierheim hat dafür eine Empfehlung: „Wer darüber nachdenkt, sich ein Tier anzuschaffen, sollte sich das gut überlegen.“ Neben der Wahl der passenden Rasse seien auch Fragen zu klären, ob man die Zeit, den Platz und das Geld für das Tier...
