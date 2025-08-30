Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand.
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand. Bild: Eckardt Mildner
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand.
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Der Kunstrasen-Krampf von Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf wird immer wieder verschoben. Für die Sportler ist das eine bittere Pille. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Schon lange macht es keinen Spaß mehr, auf dem abgenutzten Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf zu kicken. Die Linien sind schlecht zu erkennen und der vordere Strafraum muss erneuert werden. Selbst Dierk Schülke von der Bauverwaltung der Stadt räumte bei der Stadtratssitzung am Dienstag ein, dass Reparaturen nötig sind. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
14.07.2025
4 min.
Mitten im Sommer: Badesaison am Erzengler Teich bei Brand-Erbisdorf endet vorfristig
Der Erzengler Teich bei Brand-Erbisdorf wird ab dem 18. August abgelassen. Darauf weist bereits jetzt ein Schild am Einlass zu dem Waldbad hin.
Aus dem Waldbad bei Freiberg wird ab dem 18. August das Wasser abgelassen. Die „Freie Presse“ hat die Landestalsperren- und die Stadtverwaltung zu den Hintergründen befragt.
Steffen Jankowski
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
28.07.2025
3 min.
Autofahrer brauchen Geduld: Warum die Ortsdurchfahrt Oberreichenbach weiter gesperrt ist
Die Straßenfreigabe im Brand-Erbisdorfer Ortsteil Oberreichenbach verzögert sich.
Die geplante Freigabe der Ortsdurchfahrt in Oberreichenbach bei Brand-Erbisdorf verzögert sich.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel