Der Kunstrasen-Krampf von Brand-Erbisdorf

Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf wird immer wieder verschoben. Für die Sportler ist das eine bittere Pille. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Schon lange macht es keinen Spaß mehr, auf dem abgenutzten Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf zu kicken. Die Linien sind schlecht zu erkennen und der vordere Strafraum muss erneuert werden. Selbst Dierk Schülke von der Bauverwaltung der Stadt räumte bei der Stadtratssitzung am Dienstag ein, dass Reparaturen nötig sind. Er... Schon lange macht es keinen Spaß mehr, auf dem abgenutzten Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf zu kicken. Die Linien sind schlecht zu erkennen und der vordere Strafraum muss erneuert werden. Selbst Dierk Schülke von der Bauverwaltung der Stadt räumte bei der Stadtratssitzung am Dienstag ein, dass Reparaturen nötig sind. Er...