Helga Schmidt (r.) freut sich, ihren Lebensretter Dr. Hagen Schmidt persönlich zu treffen.
Helga Schmidt (r.) freut sich, ihren Lebensretter Dr. Hagen Schmidt persönlich zu treffen. Bild: Mathias Herrmann
Hagen Schrötter ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Hagen Schrötter ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Rene Jungnickel/KKH/Archiv
Helga Schmidt profitierte von der neuen Behandlung bei Lungenembolie am KKH Freiberg.
Helga Schmidt profitierte von der neuen Behandlung bei Lungenembolie am KKH Freiberg. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
„Der Mann, der mein Leben rettete“ - Neue Operationsmethode am Krankenhaus Freiberg
Von Mathias Herrmann
Das neue Jahr sollte für Helga Schmidt im Zeichen der Reiselust und der Gartenarbeit stehen. Doch ein Zusammenbruch forderte die Freiberger Mediziner zu einer lebensrettenden Entscheidung heraus.

Es ist der Neujahrsmorgen. Helga Schmidt stand wie gewohnt früh auf, deckte den Tisch und kochte Kaffee. „Ich fühlte mich gut und gesund“, erinnert sie sich heute. Doch die Idylle zerbricht in Sekunden.
