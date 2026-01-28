„Der Mann, der mein Leben rettete“ - Neue Operationsmethode am Krankenhaus Freiberg

Freiberg
Das neue Jahr sollte für Helga Schmidt im Zeichen der Reiselust und der Gartenarbeit stehen. Doch ein Zusammenbruch forderte die Freiberger Mediziner zu einer lebensrettenden Entscheidung heraus.
Es ist der Neujahrsmorgen. Helga Schmidt stand wie gewohnt früh auf, deckte den Tisch und kochte Kaffee. „Ich fühlte mich gut und gesund“, erinnert sie sich heute. Doch die Idylle zerbricht in Sekunden.
