„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall

Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.

In der Stadt Brand-Erbisdorf brodelt die Gerüchteküche. Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) sei in einen Jagdunfall verwickelt, bei dem ein Mann angeschossen worden ist, heißt es. Doch was geschah im Waldstück bei Langenau?