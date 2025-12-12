MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall

Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Jagdunfall ereignete sich am Waldrand neben der Freistraße im Ortsteil Langenau. Martin Antonow selbst hat ein Foto von der Kanzel gemacht und zur Verfügung gestellt.
Der Jagdunfall ereignete sich am Waldrand neben der Freistraße im Ortsteil Langenau. Martin Antonow selbst hat ein Foto von der Kanzel gemacht und zur Verfügung gestellt. Bild: M. Antonow
Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf. Gegen ihn wird jetzt im Zusammenhang mit einem Jagdunfall wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf. Gegen ihn wird jetzt im Zusammenhang mit einem Jagdunfall wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Bild: Stadtverwaltung
Von wegen untergetaucht: Martin Antonow (links) bei der Eröffnung des Stollenfests am 5. Dezember 2025 in Brand-Erbisdorf.
Von wegen untergetaucht: Martin Antonow (links) bei der Eröffnung des Stollenfests am 5. Dezember 2025 in Brand-Erbisdorf. Bild: Tim Fischer/Welterbeverein/Archiv
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Jagdunfall ereignete sich am Waldrand neben der Freistraße im Ortsteil Langenau. Martin Antonow selbst hat ein Foto von der Kanzel gemacht und zur Verfügung gestellt.
Der Jagdunfall ereignete sich am Waldrand neben der Freistraße im Ortsteil Langenau. Martin Antonow selbst hat ein Foto von der Kanzel gemacht und zur Verfügung gestellt. Bild: M. Antonow
Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf. Gegen ihn wird jetzt im Zusammenhang mit einem Jagdunfall wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf. Gegen ihn wird jetzt im Zusammenhang mit einem Jagdunfall wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Bild: Stadtverwaltung
Von wegen untergetaucht: Martin Antonow (links) bei der Eröffnung des Stollenfests am 5. Dezember 2025 in Brand-Erbisdorf.
Von wegen untergetaucht: Martin Antonow (links) bei der Eröffnung des Stollenfests am 5. Dezember 2025 in Brand-Erbisdorf. Bild: Tim Fischer/Welterbeverein/Archiv
Freiberg
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.

In der Stadt Brand-Erbisdorf brodelt die Gerüchteküche. Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) sei in einen Jagdunfall verwickelt, bei dem ein Mann angeschossen worden ist, heißt es. Doch was geschah im Waldstück bei Langenau?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
1 min.
Zwei Frauen bei Unfall auf der Brander Straße bei Langenau verletzt
Update
Die Brander Straße bei Brand-Erbisdorf ist nach einem Unfall voll gesperrt.
Nach einem Auffahrunfall ist die Brander Straße zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf am Freitagnachmittag voll gesperrt worden. Beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit.
Jan Leißner
12.12.2025
2 min.
Dritte Bundesligapleite in Serie: Niners Chemnitz verlieren nach ganz schwacher Leistung gegen die Würzburg Baskets
Ratlos, hilflos, sieglos: die Niners Chemnitz gegen Würzburg.
Der Sieg am Dienstag im Eurocup gegen Athen hat nicht den erhofften Rückenwind gegeben. Nach einem blutleeren Auftritt kassierten die Chemnitzer beim 67:86 die nächste Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
03.12.2025
3 min.
Es glitzert wieder: 13 Tipps zum Stollenmarkt Brand-Erbisdorf
Mini-Bergparade zum Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf.
Ab Freitag verwandelt sich der Brander Markt in ein funkelndes Weihnachtswunderland, das mit der Kinder-Bergparade und duftendem Stollen die Herzen der Besucher höher schlagen lässt.
Cornelia Schönberg
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
Mehr Artikel