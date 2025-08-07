Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der Wahlkrimi von Halsbrücke: Darf ein designierter Landrat einen Bürgermeister-Kandidaten unterstützen?

Das Großplakat zur Bürgermeisterwahl in Halsbrücke ist auch bei facebook thematisiert worden. Sven Krüger (4. von rechts) ist inzwischen Landrat von Mittelsachsen.
Das Großplakat zur Bürgermeisterwahl in Halsbrücke ist auch bei facebook thematisiert worden. Sven Krüger (4. von rechts) ist inzwischen Landrat von Mittelsachsen.
Der Wahlkrimi von Halsbrücke: Darf ein designierter Landrat einen Bürgermeister-Kandidaten unterstützen?
Von Steffen Jankowski
Zur Bürgermeisterwahl in Halsbrücke war auf Plakaten für den CDU-Kandidaten Sebastian Thümmler geworben worden. Als Unterstützer zeigte sich darauf der Freiberger Sven Krüger. Das wirft Fragen auf.

Vor gut einem halben Jahr ist in Halsbrücke ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Doch im Amt ist Wahlsieger Sebastian Thümmler von der CDU noch immer nicht. Erst gab es Einsprüche gegen das Ergebnis an das Landratsamt. Nachdem sie abgelehnt worden waren, sind zwei Klagen beim Verwaltungsgericht in Chemnitz eingereicht worden.
