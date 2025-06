Der wohl verrückteste Wettkampf von Freiberg

74 Sportler gingen bei der 20. Fassathlon-Weltmeisterschaft am Samstag in Freiberg an den Start. Dabei wurde ein neuer Weltmeister gekürt.

Sportler mit einem Fass auf dem Rücken: Freiberger haben sich schon an den Anblick gewöhnt. Am Samstag fand nun die 20. Fassathlon-Weltmeisterschaft statt. Die insgesamt 74 Sportlerinnen und Sportler starteten in vier Gruppen. Sie standen erneut vor der Herausforderung einer 5-Kilometer-Laufstrecke, des Schwimmens (200 Meter) im Johannisbad, des... Sportler mit einem Fass auf dem Rücken: Freiberger haben sich schon an den Anblick gewöhnt. Am Samstag fand nun die 20. Fassathlon-Weltmeisterschaft statt. Die insgesamt 74 Sportlerinnen und Sportler starteten in vier Gruppen. Sie standen erneut vor der Herausforderung einer 5-Kilometer-Laufstrecke, des Schwimmens (200 Meter) im Johannisbad, des...