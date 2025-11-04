Diakonie Freiberg öffnet für Neugierige ihre Werkstätten

Freiberg
Den Mitarbeitern kann über die Schulter geschaut werden. Was es noch geben wird.
Die Diakonie Freiberg öffnet am Samstag, 8. November, ihre Freiberger Werkstätten und Wohneinrichtungen für Besucher. Zwischen 8 und 15 Uhr können Neugierige die Einrichtungen an der Hainichener Straße 104 und der Alfred-Lange-Straße 15 besichtigen. Besucher können Mitarbeitern der Werkstätten über die Schulter schauen. Die Produkte...
