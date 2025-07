Die ersten Streiks seit 30 Jahren: Freiberger Brauhaus liegt für zwei Tage lahm

Die Gewerkschaft verlangt mindestens 300 Euro mehr Lohn, die Geschäftsleitung hält die Forderung für überzogen und nicht stemmbar. Wird der Ausstand im Getränkehandel spürbar?

Im Freiberger Brauhaus wird bis Freitagnacht kein Bier produziert: „Wir streiken seit 5.30 Uhr“. erklärte Romy Grahnert von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Donnerstag vor dem Werkstor an der Leipziger Straße. Hier hatten zahlreiche Beschäftigte der Brauerei in Warnwesten mit Bannern und Plakaten Posten bezogen.