Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Am Rathaus gibt es die Weltpremiere der Neuinterpretation des „Steigerlieds".
Am Rathaus gibt es die Weltpremiere der Neuinterpretation des „Steigerlieds".
Freiberg
Die Freiberger Nachtschicht feiert vier Jubiläen – Unsere fünf Tipps für den perfekten Abend!
Von Mathias Herrmann
Die Freiberger Nachtschicht hat sich in den vergangenen vierzehn Jahren zu einem Fest mit ganz besonderem Flair entwickelt. Für einen unbeschwerten Abend haben wir fünf Tipps zusammengestellt.

Die 14. Freiberger Nachtschicht am 13. September wird in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Ereignis. Sie ist nicht nur ein traditionelles Innenstadtfest, sondern auch eine große Jubiläumsfeier, die gleich vier bedeutende Meilensteine in der Stadtgeschichte würdigt. Freiberg feiert die 900-jährige Gründung durch Otto den Reichen, das...
