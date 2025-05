Die K-Frage von Freiberg: Wer will neuer Oberbürgermeister der Silberstadt werden?

Freiberg sucht ein neues Stadtoberhaupt. Zwar hat sich noch kein Kandidat öffentlich positioniert, aber Namen werden bereits gehandelt. Ob sie antreten? - Die „Freie Presse“ sortiert schon mal vor.

Mit dem Gongschlag 0 Uhr am 1. Mai wurde Freiberg führungslos. Sven Krüger (parteilos), seit 2015 Oberbürgermeister, wechselte an diesem Tag als neuer Landrat von Mittelsachsen an die Frauensteiner Straße. Der Platz von Freibergs Oberbürgermeisters bleibt vorerst leer.