„Die Menschen warten darauf, dass es kommt!“: Bau des Hochwasserrückhaltebeckens in Oberbobritzsch beginnt

Zwei Jahrzehnte lang wurde darum gerungen. Jetzt soll es mit dem Bau endlich losgehen. Allein die Vorbereitungen lassen schon erahnen, welche Dimensionen das Projekt haben wird.

In unmittelbarer Nachbarschaft des alten Freibades im Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil Oberbobritzsch ist nichts mehr so, wie es noch vor einigen Wochen war. Große Erdwälle gibt es auf den Wiesen. In der Ferne ist eine breite Zufahrtsstraße zu erkennen, die in das Gelände hineinsticht. Lkw unterschiedlicher Größen fahren hin und her. An...