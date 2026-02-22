Die schönsten Bilder vom Fasching in Kleinwaltersdorf bei Freiberg

Der Heimat- & Kulturverein des Freiberger Stadtteils hatte das Motto „Südseeabenteuer“ gewählt. Auch in anderen Orten der Region wurde gefeiert.

Am Aschermittwoch ist längst noch nicht alles vorbei: Der Heimat- & Kulturverein Kleinwaltersdorf hatte am Samstagabend zur Faschingsfete in das Bürgerhaus des Freiberger Stadtteils eingeladen. Das Motto hieß dabei dieses Jahr „Südseeabenteuer“. Rund 100 Gäste waren gekommen, um sich das mit viel Witz und Ironie gestaltete Programm...