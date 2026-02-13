MENÜ
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Simone Raatz (o.) und ihre Freundinnen waren beim Weiberfasching wieder mit dabei.
Simone Raatz (o.) und ihre Freundinnen waren beim Weiberfasching wieder mit dabei. Bild: Marcel Schlenkrich
Das Chillout des Tivoli in Freiberg war erstmals Gastgeber für den Weiberfasching des FKK.
Das Chillout des Tivoli in Freiberg war erstmals Gastgeber für den Weiberfasching des FKK. Bild: Marcel Schlenkrich
Karnevalsprinz Lars I. musste gleich zu Beginn hinter Gitter. Er war nicht als Frau verkleidet.
Karnevalsprinz Lars I. musste gleich zu Beginn hinter Gitter. Er war nicht als Frau verkleidet. Bild: Marcel Schlenkrich
Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison.
Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison. Bild: Marcel Schlenkrich
Jede Menge Tanz wurde im Chillout des Tivoli geboten.
Jede Menge Tanz wurde im Chillout des Tivoli geboten. Bild: Marcel Schlenkrich
Wer als Mann beim Weiberfasching dabei sein wollte, der musste sich als Dame kostümieren.
Wer als Mann beim Weiberfasching dabei sein wollte, der musste sich als Dame kostümieren. Bild: Marcel Schlenkrich
Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison.
Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison. Bild: Marcel Schlenkrich
Spaß gemacht hat es auch Heike, Kati und Ute aus Freiberg. Sie sicherten sich einen Platz auf der gemütlichen Couch im Chillout.
Spaß gemacht hat es auch Heike, Kati und Ute aus Freiberg. Sie sicherten sich einen Platz auf der gemütlichen Couch im Chillout. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Freiberg: Weiberfasching im Tivoli
Von Marcel Schlenkrich
Den Auftakt in die Höhepunkte der fünften Jahreszeit macht auch in Freiberg der Weiberfasching. Im Chillout des Tivoli ging es hoch her.

Der Weiberfasching des Freiberger Karneval Klub am Donnerstag war traditionell ein Abend nur für Frauen. Naja fast, denn Männer waren zugelassen, so sie Damenkleider trugen. Prinz Lars I. wurde von Prinzessin Lucy I. in einen Käfig gesteckt, natürlich mit einen Kuss. Die mehr als 50 Gäste feierten bis Mitternacht im Chillout des Tivoli....
