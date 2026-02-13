Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Freiberg: Weiberfasching im Tivoli

Bild: Marcel Schlenkrich

Bild: Marcel Schlenkrich

Simone Raatz (o.) und ihre Freundinnen waren beim Weiberfasching wieder mit dabei. Bild: Marcel Schlenkrich

Das Chillout des Tivoli in Freiberg war erstmals Gastgeber für den Weiberfasching des FKK. Bild: Marcel Schlenkrich

Karnevalsprinz Lars I. musste gleich zu Beginn hinter Gitter. Er war nicht als Frau verkleidet. Bild: Marcel Schlenkrich

Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison. Bild: Marcel Schlenkrich

Jede Menge Tanz wurde im Chillout des Tivoli geboten. Bild: Marcel Schlenkrich

Wer als Mann beim Weiberfasching dabei sein wollte, der musste sich als Dame kostümieren. Bild: Marcel Schlenkrich

Viele Damen kamen in Kostümen zum Flower-Power Motto der aktuellen Saison. Bild: Marcel Schlenkrich