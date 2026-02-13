Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Freiberg: Weiberfasching im Tivoli

Freiberg
Den Auftakt in die Höhepunkte der fünften Jahreszeit macht auch in Freiberg der Weiberfasching. Im Chillout des Tivoli ging es hoch her.
Der Weiberfasching des Freiberger Karneval Klub am Donnerstag war traditionell ein Abend nur für Frauen. Naja fast, denn Männer waren zugelassen, so sie Damenkleider trugen. Prinz Lars I. wurde von Prinzessin Lucy I. in einen Käfig gesteckt, natürlich mit einen Kuss. Die mehr als 50 Gäste feierten bis Mitternacht im Chillout des Tivoli....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.