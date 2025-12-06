Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha

Freiberg
Das Stollenfest in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Eine Kinder-Bergparade hat am Freitagnachmittag das Stollenfest in Brand-Erbisdorf eingeläutet. „Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und echten Bergleuten marschierten fast 200 Vorschüler der Brander Kitas zur vierten Auflage der Kinder-Bergparade durch die Stadt“, teilt Kristin Hängekorb vom Welterbeverein mit. Letzterer gehört mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.