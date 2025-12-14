MENÜ
Die Krapfen-Back-Brigade Rothenfurth am Werk: Isolde Otto (rechts), Romy Albert und Ulrike Ilgner.
Die Krapfen-Back-Brigade Rothenfurth am Werk: Isolde Otto (rechts), Romy Albert und Ulrike Ilgner. Bild: Christof Heyden
Die Krapfen-Back-Brigade Rothenfurth am Werk: Isolde Otto (rechts), Romy Albert und Ulrike Ilgner.
Die Krapfen-Back-Brigade Rothenfurth am Werk: Isolde Otto (rechts), Romy Albert und Ulrike Ilgner. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Die schönsten Fotos vom dritten Adventswochenende rund um Freiberg und Flöha
Von Christof Heyden
Mini-Bergparade, Weihnachtsmärkte und eine Modellbahnschau waren die Höhepunkte am 3. Advent: Unterwegs in Halsbrücke, Rothenfurth und Frauenstein.

Von Aronia-Saft bis Zuckerwatte lautete auch am dritten Adventswochenende das kulinarische Alphabet auf Weihnachtsmärkten zwischen Freiberg und Flöha. Der Siedlerverein Halsbrücke lud an die Erzwäsche bei Freiberg ein. Eine Mini-Bergparade mit Kita-Kindern und Vertretern der Bergknappschaft Freiberg führten die Zeremonie am Sonnabend an. In...
