Die schönsten Fotos vom dritten Adventswochenende rund um Freiberg und Flöha

Mini-Bergparade, Weihnachtsmärkte und eine Modellbahnschau waren die Höhepunkte am 3. Advent: Unterwegs in Halsbrücke, Rothenfurth und Frauenstein.

Von Aronia-Saft bis Zuckerwatte lautete auch am dritten Adventswochenende das kulinarische Alphabet auf Weihnachtsmärkten zwischen Freiberg und Flöha. Der Siedlerverein Halsbrücke lud an die Erzwäsche bei Freiberg ein. Eine Mini-Bergparade mit Kita-Kindern und Vertretern der Bergknappschaft Freiberg führten die Zeremonie am Sonnabend an. In...