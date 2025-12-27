Die schönsten Winterbilder aus Mittelsachsen: Väterchen Frost mit märchenhaftem Zauber

Freiberg
Winter muss nicht nur grau und kalt sein. Er kann auch die wundervollsten Bilder gestalten. In Freiberg und Frankenberg etwa.
Der Goldbach in Freiberg ist zugefroren und sein Eis glitzert in der Sonne. In den Wäldern bei Frankenberg hat sich der Frost über die Natur gelegt und gestaltet sie zu etwas Überirdischem. Frostige Temperaturen in der Nacht zum 27. Dezember und aufziehender Nebel in den Abendstunden verwandelten die Umgebung von Frankenberg am Samstagmorgen in...
