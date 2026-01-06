MENÜ
Reporterin Cornelia Schönberg hat am 5. Januar 2026 die Loipe in Freiberg getestet.
Reporterin Cornelia Schönberg hat am 5. Januar 2026 die Loipe in Freiberg getestet. Bild: Erik Schönberg
 12 Bilder
Freiberg
Die Silberstadtloipe im Test: So gut rutscht es zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Die Silberstadtloipe vor den Toren Freibergs ist frisch gespurt. Dazu bilden Dutzende selbst gezogene Spuren ein Streckennetz. Einstieg, Strecke, Aussicht: Die „Freie Presse“ hat die Loipe getestet.

Sanft gleiten meine Ski durch den Schnee. Sch. Sch. Sch. Langläufer lieben dieses Geräusch. Zu haben ist es zur Zeit direkt in Freiberg. Die Silberstadtloipe am und im Stadtwald wurde von Mitgliedern des SV Linda frisch gespurt. Etliche Sportler haben sie direkt genutzt, auch „Freie Presse“-Reporterin Cornelia Schönberg hat für einen Test...
