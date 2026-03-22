In Freibergs ehemaliger Hauptpost weht ein frischer Wind. Wo einst Pakete und Briefmarken die Hauptrolle spielten, stehen nun Gesundheit und Wellness im Fokus.

In der ehemaligen Freiberger Hauptpost tut sich etwas. Ende Juni 2023 waren hier die letzten Briefmarken verkauft, Postkarten gestempelt und Pakete angenommen worden. Inzwischen ist die einstige Schalterhalle zu einem Trainingsraum umgebaut worden, und der frühere Postbankbereich hat sich in eine Wellnessoase verwandelt. Stefanie und Christian...