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Stefanie und Christian Vágó haben ihre Physiotherapie Validum auf die ehemaligen Posträume erweitert.
Stefanie und Christian Vágó haben ihre Physiotherapie Validum auf die ehemaligen Posträume erweitert. Foto: Eckardt Mildner
Stefanie und Christian Vágó haben ihre Physiotherapie Validum auf die ehemaligen Posträume erweitert.
Stefanie und Christian Vágó haben ihre Physiotherapie Validum auf die ehemaligen Posträume erweitert. Foto: Eckardt Mildner
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Freiberg
Die Wandlung der Freiberger Hauptpost und das Geheimnis der Uhr an dem Gebäude
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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In Freibergs ehemaliger Hauptpost weht ein frischer Wind. Wo einst Pakete und Briefmarken die Hauptrolle spielten, stehen nun Gesundheit und Wellness im Fokus.

In der ehemaligen Freiberger Hauptpost tut sich etwas. Ende Juni 2023 waren hier die letzten Briefmarken verkauft, Postkarten gestempelt und Pakete angenommen worden. Inzwischen ist die einstige Schalterhalle zu einem Trainingsraum umgebaut worden, und der frühere Postbankbereich hat sich in eine Wellnessoase verwandelt. Stefanie und Christian...
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Erschienen am: 22.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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