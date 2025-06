Diebe in Freiberg unterwegs: Unbekannte stehlen Kupferkabel und Simson

Unbekannte Langfinger waren in Freiberg auf Diebeszug. Die Beute war unterschiedlich, der Stehlschaden ist hoch.

Freiberg.

Diebe waren in den vergangenen Tagen in Freiberg unterwegs. Sie hatten es aber auf ganz unterschiedliche Beute abgesehen. In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7.15 Uhr drangen laut Polizei unbekannte Täter in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus in der Paul-Müller-Straße ein und entwendeten ca. 440 Meter Kupferkabel in verschiedenen Größen, welche teilweise schon verbaut waren. Der entstandene Stehlschaden beträgt ca. 2000 Euro. Am Mittwoch zwischen, 5.30 Uhr bis 13.30 Uhr wurde im Franz-Kögler-Ring ein mittels Kettenschloss gesichertes Kleinkraftrad Simson entwendet. Die S51 hat einen schwarzen Tank, die Schutzbleche und die Seitendeckel waren orange. Der Stehlschaden beträgt ca. 2600 Euro. (fp)