„Diesen Blick hat man selbst von der Drehleiter nicht“: Die Rolle der Drohne beim Großbrand in Kleinschirma

Freiberg
Beim Großeinsatz in Kleinschirma bot die Drohne einen unschätzbaren Überblick über den Brand, bei dem dichter Rauch und lodernde Flammen den Blick vom Boden aus versperrten. So lief deren Einsatz.
Dichter Rauch und lodernde Flammen bestimmten am Montagabend das Bild beim Großbrand in Kleinschirma. In einer Autowerkstatt, in der sich mehrere Fahrzeuge befanden und 5000 Liter Diesel gelagert waren, war ein Feuer ausgebrochen. Löschwasser musste herangeschafft werden. Wo löscht man da als Erstes? Unter den 160 Einsatzkräften waren Marco...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.