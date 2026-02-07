MENÜ
  • „Diesen Blick hat man selbst von der Drehleiter nicht“: Die Rolle der Drohne beim Großbrand in Kleinschirma

Marco Schaffarschick ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oederan und war mit der Drohnenstaffel beim Großbrand in Kleinschirma im Einsatz.
Mitglieder der Oederaner Drohnenstaffel bei ihrem bisher größten Einsatz in Kleinschirma.
Freiberg
„Diesen Blick hat man selbst von der Drehleiter nicht“: Die Rolle der Drohne beim Großbrand in Kleinschirma
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Beim Großeinsatz in Kleinschirma bot die Drohne einen unschätzbaren Überblick über den Brand, bei dem dichter Rauch und lodernde Flammen den Blick vom Boden aus versperrten. So lief deren Einsatz.

Dichter Rauch und lodernde Flammen bestimmten am Montagabend das Bild beim Großbrand in Kleinschirma. In einer Autowerkstatt, in der sich mehrere Fahrzeuge befanden und 5000 Liter Diesel gelagert waren, war ein Feuer ausgebrochen. Löschwasser musste herangeschafft werden. Wo löscht man da als Erstes? Unter den 160 Einsatzkräften waren Marco...
