„Disco 90“ im Freiberger Tivoli: Was diesmal anders war

Freiberg
Die „Disco 90“ im Freiberger Tivoli hat ihre Stammgäste. Auch am Samstag wurde wieder zu 30 Jahre alten Hits getanzt, gefeiert und gelacht.
Die „Disco 90“ im Freiberger Tivoli ist für viele Gäste ein fester Termin im Kalender. Diesmal fand die Party verkehrt herum statt. Üblicherweise stehen DJs und Künstler auf der Bühne und das Publikum im Saal. Diesmal hatten die DJs Paddixx und Le More ihr DJ-Pult gegenüber der Bühne aufgebaut. „Wir wollten den DJs und den Gästen mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.