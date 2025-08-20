Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Duo Donner und Doria tritt am Freitagabend in der Muldaer Brettmühle auf.
Das Duo Donner und Doria tritt am Freitagabend in der Muldaer Brettmühle auf.
Freiberg
Donner und Doria bringen Mittelalterklänge nach Mulda
Redakteur
Von Heike Hubricht
Musik, Humor und ein erzgebirgisches Menü erwarten die Gäste am Freitagabend in der Brettmühle Mulda.

Mittelaltermusik mit einem Schuss Humor ist am Freitag ab 19.30 Uhr in der Brettmühle Mulda zu erleben. Dann treten Donner und Doria auf. Es ist bereits der zweite Auftritt des Duos in dem historischen Sägewerk, das vom Förderverein Technische Denkmale Mulda betreut wird.
