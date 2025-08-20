Donner und Doria bringen Mittelalterklänge nach Mulda

Musik, Humor und ein erzgebirgisches Menü erwarten die Gäste am Freitagabend in der Brettmühle Mulda.

Mittelaltermusik mit einem Schuss Humor ist am Freitag ab 19.30 Uhr in der Brettmühle Mulda zu erleben. Dann treten Donner und Doria auf. Es ist bereits der zweite Auftritt des Duos in dem historischen Sägewerk, das vom Förderverein Technische Denkmale Mulda betreut wird.