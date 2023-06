Doppelfest in Neuhausen: Als die Turner die Skibretter für sich entdeckten

Derart stimmungsvolle Atmosphäre gibt es in Neuhausen zu erleben: Sonne satt, 20 Grad auf derTemperaturskala und ein vollbesetztes Festzelt. Dort ertönt zur Kaffeezeit enthusiastisch der Wintersportruf "Ski heil!". In einer Hochburg des nordischen Wintersports im Erzgebirge wurde aus stolzem Grund am ersten Juniwochenende gefeiert: Das...