Dorfchemnitz im Erzgebirge: Alle für den Eisenhammer

Freiberg
Eine Spendenaktion soll helfen, das Außengelände auf Vordermann zu bringen. Doch das alte technische Denkmal hat noch mehr Baustellen.
Enttäuschung und Hoffnung zugleich – das sind die beiden Hintergründe für die Spendenaktion für das Außengelände des Eisenhammers. Carolin Martin vom Dorfverein Dorfchemnitz startete sie am 20. Oktober auf 99 Funken, der Crowdfounding-Plattform der Sparkassen.
