Dorffest in Lichtenberg: Kleine Schützen für Vogelschießen gesucht

Das Dorffest in der Gemeinde Lichtenberg wirft seine Schatten voraus. Vom 19. bis 21. Mai wird gefeiert und gewetteifert, was das Zeug hält. Jetzt wirbt die Gemeinde bei allen Kindern der Ortsteile um die Teilnahme an dem Vogelschießen des Nachwuchses. Dieses wird am Samstag, dem 20. Mai, ab 13 Uhr auf dem Sportplatz abgehalten und gibt den...