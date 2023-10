Dreifaches Splint ab! erklingt als Startsignal

19 Teilnehmer folgten an diesem Herbstwochenende der Einladung des Teams um Sauensäger Andreas Martin zur Teilnahme an einer Neuauflage des nationalen Blockhausen-Cups im Speedcarving.

Die frischen Brötchen waren zum ersten Ferienwochenende an den Tischen noch nicht aufgeschnitten, da surrten am Sonnabend in Blockhausen bereits die Kettensägen. Ein Duft frisch bearbeiteten Holzes verbreitete sich genauso wie ungezählte Späne mit fester Hand und wachem Auge aus dem Naturmaterial herausgeschnitten wurden.