Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Günther und Hindrich auf dem Freiberger Christmarkt.
Günther und Hindrich auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Johanna Klix
Steffen Parchmann auf dem Freiberger Christmarkt mit seinem Handbrotstand.
Steffen Parchmann auf dem Freiberger Christmarkt mit seinem Handbrotstand. Bild: Johanna Klix
Günther und Hindrich auf dem Freiberger Christmarkt.
Günther und Hindrich auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Johanna Klix
Steffen Parchmann auf dem Freiberger Christmarkt mit seinem Handbrotstand.
Steffen Parchmann auf dem Freiberger Christmarkt mit seinem Handbrotstand. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Dresdner Comedy-Duo: Was machen Günther und Hindrich auf dem Freiberger Christmarkt?
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit ihren grellen Jacken und schrulligen Hüten fallen die beiden unter den anderen Marktbesuchern auf.

Am Montagabend standen zwei ungewöhnliche Gestalten auf dem Freiberger Christmarkt am Handbrotstand von Steffen Parchmann. Mit Schirmmütze und Fliegerbrille grüßen Günther und Hindrich die Gäste am Stand in heftigem sächsisch. Eigentlich heißen die beiden Dresdner Johannes Kürschner und Franz Müller. Seit ihrem Studium in Mittweida sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
So geht Pyramidenanschieben in Freiberg: Ein Video und die schönsten Bilder zum Start des 34. Christmarktes
 9 Bilder
Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.
Mathias Herrmann
28.11.2025
5 min.
Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet.
Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.
Johanna Klix, Cornelia Schönberg
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel