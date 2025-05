Durstiger Ladendieb in Freiberg geschnappt

Der 36-Jährige hatte zwei Schnapsflaschen gestohlen. Als ein Detektiv ihn stellte, wurde er handgreiflich.

Freiberg.

Ein offenbar durstiger Ladendieb hat am Samstagmorgen zu einem Polizeieinsatz am Bebelplatz in Freiberg gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 36-Jährige gegen 7.45 Uhr von einem Detektiv beobachtet, als er zwei Schnapsflaschen im Gesamtwert von rund vier Euro stehlen wollte. Der Detektiv konnte den mutmaßlichen Dieb kurz darauf stellen, als dieser bereits im Begriff war, eine der Flaschen zu leeren. Als der Detektiv ihn daran hindern wollte, wurde er vom 36-Jährigen geschlagen und gestoßen. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie im Rucksack des 36-Jährigen ein Einhandmesser sicher. Der Atemalkoholtest zeigte bei dem Mann 2,26 Promille an. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (fp)