E-Bike-Fahrer bei Unfall in Freiberg verletzt

Freiberg
Alkohol als Ursache: Ein Radfahrer kollidiert mit einem VW. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Was die Tests ergaben.
Alkohol zählte zu den Ursachen für einen Unfall, der sich am Sonntagabend in Freiberg ereignet hat. Laut Polizei war ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer über die Frauensteiner Straße gefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW. Es entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer blieb...
