Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Radfahrer verletzt worden.
Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Radfahrer verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Radfahrer verletzt worden.
Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Radfahrer verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Freiberg
E-Bike-Fahrer bei Unfall in Freiberg verletzt
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alkohol als Ursache: Ein Radfahrer kollidiert mit einem VW. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Was die Tests ergaben.

Alkohol zählte zu den Ursachen für einen Unfall, der sich am Sonntagabend in Freiberg ereignet hat. Laut Polizei war ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer über die Frauensteiner Straße gefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW. Es entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer blieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:01 Uhr
1 min.
Unfall mit Schwerverletzten in Freiberg-Zug: Radfahrer kollidiert mit Pkw
Zu einem Unfall kam es am späten Sonntagabend in Freiberg Zug.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend im Freiberger Stadtteil Zug.
Marcel Schlenkrich
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
10.09.2025
1 min.
Unfall in Steinpleis: Radfahrer verletzt
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Steinpleis verletzt worden.
Ein 25-Jähriger kollidierte in Steinpleis mit einem Auto. Der Mann auf dem Drahtesel hatte allerhand Alkohol intus.
Babette Philipp
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel