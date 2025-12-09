Ehemaliges C&A-Haus in Freiberg: Imagefilm eröffnet Marketing für Service-Wohnen am Dom

Freiberg
Lange wurde am Umbau des ehemaligen Kaufhauses am Untermarkt in Freiberg gearbeitet. Nun ist das Projekt fertiggestellt und es beginnt die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit.
Steffen Uhlmann von der RWR Objektverwaltung in Freiberg ist zufrieden: Ein Großprojekt wurde fertiggestellt. Ende November war die finale Abnahme für das neue Service-Wohnen am Dom. In dem Gebäude nahe dem Freiberger Untermarkt verkaufte einst ein Sportgeschäft seine Waren, später der Bekleidungsanbieter C&A. Davon ist nichts mehr zu sehen....
