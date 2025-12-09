Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martina Hegewald steht für den Imagefilm zum Service-Wohnen am Dom in Freiberg Rede und Antwort.
Martina Hegewald steht für den Imagefilm zum Service-Wohnen am Dom in Freiberg Rede und Antwort. Bild: Josch
Martina Hegewald steht für den Imagefilm zum Service-Wohnen am Dom in Freiberg Rede und Antwort.
Martina Hegewald steht für den Imagefilm zum Service-Wohnen am Dom in Freiberg Rede und Antwort. Bild: Josch
Freiberg
Ehemaliges C&A-Haus in Freiberg: Imagefilm eröffnet Marketing für Service-Wohnen am Dom
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange wurde am Umbau des ehemaligen Kaufhauses am Untermarkt in Freiberg gearbeitet. Nun ist das Projekt fertiggestellt und es beginnt die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit.

Steffen Uhlmann von der RWR Objektverwaltung in Freiberg ist zufrieden: Ein Großprojekt wurde fertiggestellt. Ende November war die finale Abnahme für das neue Service-Wohnen am Dom. In dem Gebäude nahe dem Freiberger Untermarkt verkaufte einst ein Sportgeschäft seine Waren, später der Bekleidungsanbieter C&A. Davon ist nichts mehr zu sehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
22.10.2025
3 min.
Sozialministerin Köpping erhält Einblick in Freiberger „Service-Wohnen am Dom“
Awo-Geschäftsführer Jörg Lehmann zeigte Petra Köpping auch eine Dachterrasse.
Die SPD-Politikerin diskutierte am Mittwoch mit Fachleuten in der Silberstadt über die Zukunft der Pflege im ländlichen Raum. Ein Angebot dafür macht die Arbeiterwohlfahrt am Untermarkt.
Steffen Jankowski
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
20.06.2025
3 min.
Wo einst C&A Mode verkaufte: Betreutes Wohnen am Dom zu Freiberg geht auf die Zielgeraden
Martina Hegewald, Jörg Lehmann und Steffen Uhlmann (v. l.) in einem der Appartements des Awo-Service-Wohnens am Dom am Untermarkt in Freiberg.
Seit vielen Monaten wird in einem ehemaligen Kaufhaus am Untermarkt kräftig gearbeitet. In wenigen Wochen soll hier ein neues Service-Wohnen eröffnet werden. Können noch Appartements gemietet werden?
Wieland Josch
Mehr Artikel