Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schnellumbauzug „Büffel“ wechselt zwischen Mulda und Nassau schadhafte Schwellen auf dem Gleisbett der Freiberger Eisenbahn aus.
Der Schnellumbauzug „Büffel“ wechselt zwischen Mulda und Nassau schadhafte Schwellen auf dem Gleisbett der Freiberger Eisenbahn aus. Bild: Wieland Josch
Der Schnellumbauzug „Büffel“ wechselt zwischen Mulda und Nassau schadhafte Schwellen auf dem Gleisbett der Freiberger Eisenbahn aus.
Der Schnellumbauzug „Büffel“ wechselt zwischen Mulda und Nassau schadhafte Schwellen auf dem Gleisbett der Freiberger Eisenbahn aus. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Ein „Büffel“ trabt durchs Erzgebirge: Schienen-Monster zwischen Mulda und Nassau unterwegs
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Strecke der Freiberger Eisenbahn nach Holzhau sind viele Schwellen unter den Schienen kaputt. Um sie auszuwechseln, kommt ein tonnenschweres Gerät zum Einsatz.

Es soll ja Menschen geben, die es schon mal geschafft haben, auf einem Büffel zu reiten. Sie werden dieses Erlebnis nicht unbedingt weiterempfohlen haben, da es dabei wohl überaus unruhig zugegangen sein dürfte. Andreas Diener hingegen ist ziemlich entspannt, und das, obwohl er gerade ebenfalls einen Büffel „reitet“. Um es gleich zu sagen:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
26.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue nimmt Linksverteidiger Jamilu Collins unter Vertrag
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue.
Der 31-Jährige soll die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.
Thomas Kaufmann
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
08.10.2025
3 min.
Rücktrittsdrama im Freiberger OB-Wahlkampf: So will Steve Ittershagen weitermachen
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Nach dem ersten Wahlgang hatte er sich selbst aus dem Rennen um den OB-Posten genommen, muss nun aber doch noch mal ran. Mit seinem nächsten Schritt überrascht Steve Ittershagen.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel