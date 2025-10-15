Ein „Büffel“ trabt durchs Erzgebirge: Schienen-Monster zwischen Mulda und Nassau unterwegs

Freiberg
Auf der Strecke der Freiberger Eisenbahn nach Holzhau sind viele Schwellen unter den Schienen kaputt. Um sie auszuwechseln, kommt ein tonnenschweres Gerät zum Einsatz.
Es soll ja Menschen geben, die es schon mal geschafft haben, auf einem Büffel zu reiten. Sie werden dieses Erlebnis nicht unbedingt weiterempfohlen haben, da es dabei wohl überaus unruhig zugegangen sein dürfte. Andreas Diener hingegen ist ziemlich entspannt, und das, obwohl er gerade ebenfalls einen Büffel „reitet“. Um es gleich zu sagen:...
